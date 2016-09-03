亞青賽 我打贏韓國 冠軍戰更近了

台灣隊五棒邱達昱遭到頭部觸身球，氣得摔頭盔。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕台韓大戰一向扣人心弦，昨役四強複賽殺進突破僵局，是青棒國際賽近五年第四次。台灣隊克服正規賽明顯誤判、九局下遭追平等種種劣勢，十局上一鼓作氣攻下七分，終場十二：六擊敗南韓，且勝分大量進補，今晚若擊敗中國，就確定晉級冠軍戰。

十局突破僵局制，台灣隊陳琥敲出內野球，最後撲上一壘壘包，延續了台灣隊的得分攻勢。 （記者廖耀東攝）

裁判誤判 雙方都吃虧

台灣隊六棒宗秉毅敲出清壘二壘安打，高舉勝利手勢。 （記者廖耀東攝）

此役判決爭議不少，四局上跑者廖健富遭投手牽制，第一時間回壘不及，一壘手明顯漏接傳球，泰國籍一壘審卻不察而判決出局，裁判組開會後維持原判；十局上陳琥奮力跑出內野安打，南韓教練團上場抗議觸殺在先，一壘審則判決安全上壘。

台灣隊總教練蔡明堂坦言，就他看來裁判誤判不少次，雙方都有吃虧之處，但誤判是比賽一部分，這也是考驗球員永不放棄的精神。

陳琥六局登板後援，九局下氣力放盡，但十局上兩出局關鍵撲壘帶起台灣隊反攻氣勢，蔡明堂特別提到陳琥的拚勁，強調他僅差一好球就能守住戰果，自己也很自責，但十局上撲壘展現堅持到最後的精神。

陳琥撲壘 帶反攻氣勢

陳琥前五次上場打擊都無功而返，投球則後援四局，但九局下兩出局後遭連續安打追平，雖然十局上兩出局後關鍵上壘，賽後仍難掩失望。陳琥坦言，前面幾次打不好，十局上面對對方的失投也沒掌握，撲上壘後只想著「怎還是打不好」，陳琥說當時是唯一機會，不拚不行，幸虧球隊最後贏球。

宗秉毅 清壘安打建功

陳琥上壘後，台灣隊開啟一連串攻勢，以宗秉毅關鍵清壘安打最重要。九局下陳琥被追平的安打球，正好就飛越宗秉毅頭頂，當時的不甘與自責，燃起他的鬥志。宗秉毅說，上場打擊前只覺得生氣，心想「就別讓我打到」，當時對方正好換大名鼎鼎的姜白虎投球，早得知對方球速快，看了幾顆球後，抓準直球就猛力揮擊。