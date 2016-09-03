林泓育滿貫砲 桃猿逆轉勝

桃猿林泓育7局下轟出滿貫彈，幫助猿隊逆轉勝，隊友擊掌慶祝。 （記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕林泓育於七局下轟出扭轉戰局的滿貫全壘打，不但幫助Lamigo桃猿以八：七逆轉氣走中信兄弟，中止中信近期的四連勝，也締造單季六人達成二十轟的中職新紀錄。猿隊這場票房約一．四萬人，又有幻象戰機衝場，面子裡子雙贏。

中信打完七局上以七：四領先，七局下換林煜清接替先發的伍鐸，才面對三人就因二保送加安打搞成滿壘，林泓育適時轟出生涯第五發滿貫彈，這一棒不僅讓猿隊首次超前並逆轉勝，也為中繼○．二局的游宗儒拿到生涯首勝。

林泓育指出，當時無人出局滿壘，因為球隊落後，只想把三壘跑者送回來，那球打得很高，心想至少能幫球隊拿一分，不知道為何變成全壘打，「會不會全壘打，打到的時候多少會知道，那球的感覺不像會飛出去，也許是打很高，掉下來剛好出去。」他說。

林泓育四打數三安打，打擊率升至四成○五，有機會與王柏融、蔣智賢共同挑戰單季四成打擊率，但他認為，球隊贏球比個人四成打擊率重要，「贏球大家都爽，四成頂多自己爽，就說這場，萬一我滿壘被三振，就算四成也爽不起來。」他說。

本季第六人達成二十轟

林泓育是繼蔣智賢、林智勝、高國輝、陳俊秀、鄭鎧文後，本季第六位達成二十轟的打者， 打破去年與一九九六年單季五人二十轟的中職紀錄，去年是他與高國輝、林智勝、陳俊秀、林益全，一九九六年是鷹俠、丹尼歐、坎沙諾、路易士、喬治。林泓育認為，今年很多打者都打得很好，紀錄一定會被破，「後面還有好幾個快到的，還會有更多人打到二十支。」他說。

有趣的是，林泓育七局下要打擊前，稀有寶卡比獸在桃園副球場門口現蹤，林泓育隨即在場上化身卡比獸，許多球迷開心地說：「看到林泓育打滿貫，又抓到卡比獸，來看這場真是賺到了！」