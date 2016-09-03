許淑淨奪金 林鴻道獎千萬

中華奧會主席林鴻道（右）頒發加碼獎金1000萬給奧運舉重金牌許淑淨。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕里約奧運台灣隊奪1金2銅，除國光獎金外，奧會與彰銀加碼金牌1000萬元及銅牌100萬元，昨舉行頒發儀式，為舉重金牌許淑淨、銅牌郭婞淳以及射箭女團鍍銅的譚雅婷、林詩嘉、雷千瑩加冕，共發出1200萬元獎金。

彰銀總經理施建安（右）頒發加碼獎金100萬元給舉重女將郭婞淳。（記者林宗偉攝）

體育署去年修改國光體育獎金辦法，原本奧運金牌獎金從1200萬元調升至2000萬元，銀、銅牌仍維持700萬元、500萬元，此外，如在體操、游泳、田徑三大競技項目奪牌，另外加碼50%。

射箭女團林詩嘉（左起）、雷千瑩、譚雅婷，獲彰銀頒發加碼獎金100萬元。 （記者林宗偉攝）

彰銀加碼百萬

贈銅牌女將們

為鼓勵國手百尺竿頭，中華奧會主席林鴻道個人再加碼金牌獎金1000萬元，奪銀、銅牌者可獲彰化銀行加碼的200萬元、100萬元獎金，不過都是以項目計算，因此射箭女團3女將只能合領100萬獎金。

林鴻道表示，此舉是希望選手以月領方式領國光獎金，延長運動生涯，而他與彰銀的加碼獎金可一次領走；他並透露，在里約奧運期間，得知當初在北京奧運摘銅的舉重女將陳葦綾，就有點後悔一次把國光獎金領走，「不過現在葦綾可以遞補金牌，差額的部分就看體育署願不願意讓她改成月領了。」

國光獎金500萬 郭婞淳分享教練

舉重女將許淑淨和射箭女團3女將都表示，國光獎金將按月領，加碼獎金會先存起來，不過如何使用，目前還沒規劃；另一名「女舉人」郭婞淳則表示，還是傾向一次領走國光獎金，希望把這份榮耀與一路協助她的3名教練分享，至於彰銀提供的100萬元獎金，會留給自己。