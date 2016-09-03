獎金怎麼用 她們各有規劃

〔記者林宗偉／台北報導〕

射箭女團銅牌─譚雅婷：加碼獎金會先存起來，或許哪天家裡或訓練上用得著，至於國光獎金就按月領，當做基本工資囉。

射箭女團銅牌─林詩嘉：獎金部分還沒想到怎麼花，我還年輕，還有目標要努力，不過先前出國比賽零用金都是爸媽負責，有這筆錢可以讓他們少一點負擔。

射箭女團銅牌─雷千瑩：獎金先存好，加上月領的國光獎金，現在可以規劃買房子了，因為我們家還沒有自己的房子。

女子舉重金牌─許淑淨：獎金還沒想到要怎麼規劃，可能會給家用，或是拿去幫忙文山高中的學弟妹添購裝備以及營養品。

女子舉重銅牌─郭婞淳：國光獎金還是希望一次領，可以跟我的3位教練一起分享，至於加碼的激勵獎金就自己存下來。