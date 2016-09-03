國際極限PK大賽今登場 滑板競技 備戰東奧

台灣滑板一姊張郁婷。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台北國際極限PK大賽今、明兩天於台北市極限運動訓練中心舉行，東京奧運將滑板運動列入正式種類，台灣滑板好手齊聚一堂，準備爭奪國內積分，放眼五環最高殿堂。

小時候主修鋼琴、聲樂的滑板一姊張郁婷，13年前接觸滑板運動，曾代表台灣參加亞洲極限大賽，她得知滑板列入奧運項目，開始以五環為目標。

一般滑板賽事沒有分性別，奧運則劃分為男、女子組，張郁婷分析，這樣更有機會爭取好成績。台北市極限運動訓練中心5月完工，張郁婷表示，以前訓練時，只能在公園找空地，還可能遇到警察開罰單或影響民眾，現在有場地當然比較好。

25歲的陳俊安剛在中國北京摘下國際滑板大賽冠軍，他透露，出國比賽經費靠自籌，現職在3C配件中盤商工作；出身苗栗的他，回想起十歲剛開始玩滑板，沒有專業場地，只好在停車場找器具練習。

四年前，陳俊安從台灣選拔賽脫穎而出，接著於中國擊敗亞洲區好手，代表台灣赴美國參加坦帕滑板大賽，陳俊安表示，現場高手如雲，看得很興奮，他期許下次再與世界級高手碰面，向東京奧運挺進。