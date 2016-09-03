里奧國手 會粉絲玩自拍

里約奧運國手向俊賢、謝千鶴、陳傑與黃士峰跟粉絲玩自拍。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕里約奧運田徑國手向俊賢、黃士峰、陳傑與謝千鶴昨天晚間齊聚華山園區，開心與粉絲互動，現場設有體感跳高活動，身為跳高全國紀錄保持人的向俊賢居然輸給粉絲，讓他尷尬地說：「我有心理障礙了。」

向俊賢在奧運跳高戰場，以跌倒結束最高殿堂之旅，他笑稱自己要找心理諮詢師了；但天生開朗的他表示，會把每一次失敗當作一種挑戰，「我會不斷想跨越這些障礙，不斷挑戰極限。」400公尺跨欄國手陳傑在一旁爆料，其實他在體感遊戲也打敗向俊賢，還搞笑地邀請遊戲贏家加入國家隊。

馬拉松國手謝千鶴則是粉絲見面會的人氣后，不少女粉絲排隊搶著跟這位女性奧運之光合照，謝千鶴也爆自己小秘密，「我很喜歡豹紋，因為想跑得跟豹一樣快！」她家沙發也是豹紋圖案。

主辦單位安排快問快答遊戲，派出向俊賢示範，當問到標槍好手黃士峰像什麼動物，他立刻反應：「猩猩」，全場爆出笑聲。四位國手最後抱著愉悅心情，跟全場粉絲玩自拍，替週五夜晚畫下完美句點。