李宗賢拋開沮喪 第一安自然就好

義大李宗賢首度出賽，擔任先發三壘手。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕義大犀牛新秀李宗賢1日首次登錄一軍，昨就獲得生涯首次出賽機會，且是先發守三壘打第9棒，他不諱言難免會緊張，但要自己別想太多，只要把球打得強勁，確實掌握擊球點，生涯首安自然會出現。

李宗賢指出，已經在一軍隨隊5天，適應上還OK，賽前知道首次出賽就先發，興奮與緊張都有，就告訴自己盡量放鬆，只是昨役3打數無安打，只能期待下一場。李宗賢覺得職棒真的很競爭，希望能爭取三壘這個位置。

總教練葉君璋表示，隊裡能守三壘的不少，最近不是受傷就是表現不盡理想，決定讓李宗賢上去試試，由於李宗賢有腳程，守備範圍很大，打擊也不錯，未來最適合的位置是游擊。

李宗賢在季中選秀會第4輪被義大指名，在未加盟前，他心情難免起伏，尤其聽聞球隊一開始因預算有限傾向不簽時，更坦言有些沮喪。但8月下旬以簽約金360萬元、月薪10萬元加盟，李宗賢成為義大本季擔任先發三壘手的第9人，主要位置是二、三壘，游擊比較少守但不陌生，他也很想嘗試，「只要是教練安排的，我都會盡力做好。」