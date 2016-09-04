不等明年 吳總：陳琥本季上一軍

打完U18亞青賽，「二刀流」陳琥將向兄弟報到，吳總期盼陳琥在球季結束前體驗一軍的高張力。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕U18亞青賽結束後，18歲「二刀流」新秀陳琥近日將向兄弟報到，總教練吳復連表示，先讓陳琥到二軍調整，等疲勞獲得恢復，會視狀況讓他跟隨一軍，感受職棒氛圍。

陳琥披黃衫後將以投手為主，雖球團計畫明年7月才讓他上一軍，不過，吳復連認為，先讓二軍牛棚教練黃欽智帶著他，也希望陳琥在球季結束前上一軍體驗高張力。吳總很期待觀察他的牛棚練投，若狀況不錯，今年就有機會在一軍初登板。

因具備二刀流身手，且獲兄弟選秀第1指名，陳琥成為U18最受矚目新星，承受各界注目的高壓，吳總盼他打完U18後，先好好放鬆調養，別給自己太大壓力。

另外，張志豪、許基宏上月分別因右肩舊傷復發、腰傷下二軍休養，吳總說，會讓2人在二軍多打幾場再歸隊，預計是季後賽前3週左右。張志豪1日已開始在二軍出賽，許基宏進度會稍慢些。