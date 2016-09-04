《中信女子公開賽》盧曉晴9洞逆轉 冠軍留台灣

盧曉晴原本落後4桿，最後上演神奇9洞逆轉奪冠。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕中國信託女子公開賽昨出現不可思議的結局，台灣名將盧曉晴在縮短到只剩9洞的決賽上演大逆轉，她只花了31桿，就在數百名觀眾歡呼聲中，奪走了冠軍盃。

拿到職業生涯第15勝，盧曉晴說，能把冠軍留在台灣，意義很不一樣。（記者趙新天攝）

這是盧曉晴職業生涯第15勝，也是她在台灣LPGA賽事的第5勝，賽後她開心地說：「很高興又在台灣的比賽拿到冠軍，尤其今年是中國信託50週年，能把冠軍留在台灣，意義很不一樣。」

最後一回合決戰，昨上午遇上大雨，無法順利舉行。主辦單位延賽兩次，因場地恢復不及，決定縮短為9洞決勝負，所有選手分組排在東方球場後9洞，中午12時45分同時出發。

落後4桿的盧曉晴，開賽就在第10洞兩桿攻上果嶺，18呎下坡推桿剛好最後一圈球滾進洞裡，她高舉右手慶祝這令人振奮的老鷹到手。接著她又在第11、13、14洞都抓博蒂，第13洞還差點一桿進洞，前5洞盧曉晴就賺進5桿，逆轉超前，最後總計169桿（僅45洞）。

侯羽桑獲業餘第一

同在領先組的16歲泰國小將薩萊朋，決戰的9洞都沒抓到博蒂，最後一洞開球還左拉出界，她花了39桿，最後並列第4名；雖然賽後她開心地為盧曉晴潑水慶祝，但回到會館還是忍不住掉下眼淚。中國選手楊濤麗靠著第16、17洞連續博蒂，以總計171桿獲得第2名；另名中國小將石昱婷以172桿排第3。台灣業餘好手侯羽桑則以178桿得到業餘第一。

盧曉晴表示，只有9洞的比賽，落後4桿還能逆轉奪下這座冠軍，真的是職業生涯最漂亮的一役。她說：「最後一回合只能全力衝了，5洞就賺回5桿，我自己都覺得很意外。從第一天打完落後8桿，然後逐步努力追平，再逆轉獲勝，心理層面的提升是最近在世界各地比賽學到的寶貴經驗。」

昨天奪冠之後，盧曉晴當晚已飛往日本北海道，為下週衛冕日本LPGA錦標賽冠軍做準備。