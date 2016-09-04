《宏利人壽LPGA》徐薇淩並列第5 曾雅妮晉級

徐薇淩昨以69桿完賽，目前總計137桿並列第5。（取自LPGA臉書）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將徐薇淩，昨在宏利人壽LPGA菁英賽第2回合，以69桿完賽，目前總計137桿並列第5。這回合徐薇淩打出1個老鷹、3個博蒂和2個柏忌的69桿，總計低於標準桿7桿，排名小升一名。

她表示，第9洞開球後只剩190碼，她拿鐵木混種桿攻上果嶺，只剩6呎，順利推進老鷹，這是今年她在LPGA比賽中的第2個老鷹。另外，她還推進3個18呎以內的博蒂。徐薇淩打到第13洞，一度來到低於標準桿9桿，並列領先；可惜第14洞果嶺3推桿，第17洞第3桿失誤，兩個短洞都吞下柏忌。

美國選手艾麗絲打出全場最佳的64桿，她在最後一洞打下老鷹，另有8個博蒂、2個柏忌。艾麗絲進入職業巡迴賽3年，這是她第一次於比賽中領先。南韓金孝周和泰國康克拉潘同以135桿並列第2，136桿的南韓李美香排第4。

台灣女將曾雅妮以70桿完賽，她打下5個博蒂、3個柏忌，以143桿並列55名，晉級決賽。程思嘉和李旻都是147桿，提前被淘汰。