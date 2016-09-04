《美網》喬帥又收退賽禮 輕鬆晉16強

俄國對手尤茲尼因傷退賽，喬科維奇再收退賽禮，晉級16強。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕又收退賽大禮！繼前場捷克維斯利臂傷休兵後，塞爾維亞世界球王喬科維奇還是沒有打好、打滿；由於此役俄國對手尤茲尼只撐31分鐘就高舉免戰牌，讓喬帥首度在大滿貫舞台接連被「保送」，兵不血刃晉級美網男單16強。

松加拍落南非巨人安德森後，秀出揮拳動作，向拳王阿里致敬。（法新社）

頭號種子喬帥先前才多休兩天，沒想到這場4：2領先時，首盤未打完，尤茲尼也因左大腿受傷放棄再戰；喬帥根本沒熱開身手，乾脆留下來自主訓練一小時，「過去四大賽沒碰過這種情況，本季硬仗連連，或許多休息也好。」只是，連10年打進美網第四輪的衛冕者，也不敢放鬆輕敵，「進入大滿貫賽第二週，我必須做好萬全準備，尤其接下來對手更難纏，得多花點時間適應中央球場。」喬帥即將遭遇英國艾德蒙，決定8強門票誰屬。

松加晉級 致敬拳王

第9種子松加歷經近3小時激戰，6：3、6：4、7：6（7：4）力退南非巨人安德森，連3年至少挺進16強；賽後「法國阿里」興奮秀出揮拳動作，頗有向拳王阿里致敬的意味，松加已被各界視為喬帥的8強勁敵。至於第4種子西班牙「蠻牛」納達爾，揮別腕傷陰霾，在多達32人親友團飛抵紐約助威下，以6：1、6：4、6：2橫掃俄國庫茲涅索夫，4連勝、1盤未失殺入16強；2013年在此封王的「蠻牛」東山再起，有機會與喬帥在準決賽狹路相逢。