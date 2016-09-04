《美網》台將雙打出局 大小詹拚混雙

莊佳容（右）女雙出局，在臉書發文抒發心情。 （取自莊佳蓉臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網台將「黑色星期五」，先後陷入3盤苦戰，女雙第2種子詹詠然／詹皓晴次輪受挫、莊佳容／烏克蘭邦達蓮珂初登場遇襲、盧彥勳／塞爾維亞「眼鏡俠」提普塞拉維奇男雙第2輪惜敗，總計3組人馬全都失利，只剩下詹家姊妹各自在混雙次輪奮戰，力拚8強門票。

去年勇闖女雙8強的大小詹，面對首度搭檔的俄國庫迪雅芙塞娃／德國莉絲姬，意外落入挨打被動，無論節奏或速度都遭「俄德重砲」壓制；尤其決勝盤尾段失守，終以2：6、6：0、3：6，無緣16強。詹詠然今與塞爾維亞老將辛蒙尼奇，於混雙次輪出擊，繼今年溫布頓混雙16強後，再度對決庫迪雅芙塞娃／美國利普斯基這對老冤家，「台塞聯軍」期許甜蜜復仇，大詹更要替女雙輸球討回顏面。

莊佳容／邦達蓮珂因雨順延至隔日才打，「台烏人馬」好不容易克服熱機過慢，並搶救回3個賽末點，可惜功虧一簣，仍以0：6、7：6（8：6）、3：6輸給英國布蘿／美國羅傑絲，無緣女雙開胡。賽後，莊在臉書粉絲頁留言：「我失眠了，因為今年大滿貫全都一輪打包。總是很積極做準備，卻又無法得到相對表現，雖然這是很多運動員會面臨的問題，但要面對這麼殘忍的事實卻又很難過，所以，我想繼續挑戰！」

至於盧彥勳／提普塞拉維奇，與巴西組合貝魯奇／戴蒙林爾拉鋸2小時35分鐘，「台塞配」後兩盤搶7失手，以6：3、6：7（5：7）、6：7（4：7）遭逆轉，男雙32強止步。