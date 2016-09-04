登台當教頭 豪神籃網活招牌

新科「雷霆一哥」魏斯布魯克今造訪台灣。（jordan brand提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕新科「雷霆一哥」魏斯布魯克今造訪台灣，這是他寶島初體驗，預計停留兩天，由於是贊助商安排，球迷可能無法看到魏少的前衛裝扮，他將化身為鐵血教頭，在訓練營指導24位台灣菁英後衛。

籃網官方臉書放上林書豪的受訪影片，希望吸引更多大蘋果粉絲回鍋。（取自籃網隊官網）

魏斯布魯克首度造訪亞洲，他先到北京、香港，最後一站是台灣，今晚7點將現身台北鬧區統一時代百貨2樓夢廣場。扛起球隊一哥位置的魏斯布魯克，日前受訪時難得提到離隊的杜蘭特；他表示，杜蘭特是很認真的球員，「更是世界上最好的球員之一。」里約奧運前夕，杜蘭特也曾來過台灣。

魏斯布魯克明將繼續出席品牌活動，參加品牌旗艦店動工儀式；勇士隊柯瑞則接力現身，將於後天抵達寶島。

另外，台裔後衛林書豪苦練、專注基本動作，逐漸邁向頂級後衛行列，他現在是籃網隊一哥，球隊近日不斷拿他當活廣告，官方臉書更接連放上他的受訪影片，希望吸引更多大蘋果粉絲回鍋。

林書豪在NBA電玩遊戲「2K17」的能力值也小幅進步，從上季75進步到76，目前名列籃網隊第二，第一名是中鋒隊友羅培茲的81。