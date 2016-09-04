83歲不老勇士 鬥牛超靈活

83歲不老勇士羅振剛（中）獲頒獎座。（富邦提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕「富邦不老勇士GO來盃3對3籃球賽」為期兩天，昨於台灣科大體育館開打，賽事最年長、83歲不老勇士羅振剛秀鉤射、三分外線，一旁的退役國手東方介德、顏行書深受感動，大讚對方是運動精神的極致表現。

羅振剛不藏私，透露自己常保健康的秘訣，他凌晨4點半起床，除了晨跑，上午也定期與球友打籃球；他補充，自己沒有受過太大運動傷害，「我真的很幸運。」

看到83歲不老勇士在場上生龍活虎，富邦勇士總教練顏行書表示，對方敏捷度、身手還很靈活，他滿懷尊敬，也曾設想過未來到底能打到幾歲，「我想，60歲應該沒問題。」日前富邦勇士曾舉辦小勇士籃球訓練營，顏行書表示，從小勇士到不老勇士，這是很棒的結合與延伸。

55歲的「職籃模範生」東方介德則表示，看到83歲長者仍能打籃球，他深受感動，「也要真心喜愛這項運動，不要忘記當初愛上籃球的初衷。」活到老學到老，東方介德昨在表演賽露一手「柯瑞式」投籃，他表示，籃球技術不斷演進，「柯瑞出手很快、流暢，我忍不住也想學，想知道為什麼柯瑞能改變三分球世界。」