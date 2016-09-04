梅花湖鐵人三項 張團畯破紀錄封王

張嘉家。（中華民國鐵人三項協會提供）

張團畯五度參賽終摘冠 張團畯。（中華民國鐵人三項協會提供）

刷新鐵人一哥謝昇諺成績

〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕第九屆梅花湖鐵人三項錦標賽昨舉行標準賽和全程接力賽，最受矚目的菁英組由張團畯率先衝破終點線，以總成績1小時49分51秒，打破「鐵人一哥」謝昇諺所寫下1小時53分09秒的梅花湖鐵人賽最佳成績，張團畯開心的表示：「第五度參賽總算拿下冠軍，過去失敗的經驗讓我變得更強大。」

去年在梅花湖自由車項目跌倒棄賽的張團畯，今年記取教訓，下坡路段特別謹慎，從游泳上岸後一路領先，並於最後擅長的路跑項目拉開與所有選手的差距。張團畯說：「梅花湖在游泳的第二圈會特別壅塞，所以要設法避開，過去常因游泳落後太多，無力追趕。」

挑戰二連霸的「三鐵宙斯」李宙諺意外掉出菁英組前十，他坦言：「近半年陷入嚴重低潮，很容易疲倦，也長了很多痘痘，近期先減量訓練，並尋求中醫協助調整體質，希望盡快找回最佳狀態。」謝昇諺也因腳傷放棄標準賽，僅於今日參加半程接力賽。

4547人參賽創新高

成世界第二大賽事

「台灣新一姐」張嘉家受到生理期和臀大肌拉傷影響，狀態不若以往，但最終仍以2小時04分45秒完成梅花湖三鐵的「四連霸」。張嘉家說：「現在頭痛又全身無力，已經連續兩年梅花湖都撞到生理期，但今年特別不舒服。」

本屆參賽人數4547人，創歷史紀錄，規模更僅次於墨西哥鐵人賽的人數，成為世界第二大的賽事，中華民國鐵人三項運動協會理事長劉玉峯表示：「為慶祝梅花湖三鐵賽將邁入第10屆，明年凡是連10年參賽、戶籍設在宜蘭或是男生65歲、女生50歲以上的選手，都可享報名費半價的優惠。」