廖協發 台灣首名三百壯士

廖協發拿下第100場完勝獎牌。（中華民國鐵人三項協會提供）

〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕梅花湖畔出現老當益壯的「老鐵人」，其中67歲的廖協發和70歲的張邦文，分別以2小時49分54秒和3小時05分21秒順利完賽，並勇奪65歲和70歲的分齡組冠軍。

張邦文舉起大拇指稱讚比賽規劃。（中華民國鐵人三項協會提供）

賽後暢快地大口喝啤酒，廖協發展現豪邁性格和強健體魄，本次梅花湖比賽恰巧是他生涯第100場鐵人賽，同時成為台灣首位達成百鐵、百岳和百馬的「三百壯士」。廖協發說：「我最喜愛的還是鐵人三項，人生就是要有變化才會多采多姿。」

有心臟病史的廖協發過去是包裝材料業的大老闆，因壓力過大暴瘦，又因患有腎結石，每5年就要動手術。廖協發於39歲才開始接觸登山，花了8年完成百馬，10年完成百岳，16年達成百鐵，他驕傲地說：「運動讓人生從黑白變成彩色，親朋好友組團為我加油，家人的感情也因此更好。」

醫生判定壽命剩半年

張邦文靠三鐵治百病

70歲的張邦文是國內知名建設公司董事長，因長期壓力和應酬，在53歲時被診斷出肝指數爆表，醫生宣判恐僅剩半年壽命，張邦文說：「當時身體出現嚴重警訊，辭去工作後，投入三鐵訓練，肝病竟不藥而癒，連醫生都覺得不可置信。」

張邦文是早產兒，55歲之前完全排斥運動，但在人生邁入中老年的15年間，他已成為台灣首位完成國內外120場三鐵賽事的選手，即使膝關節已退化，仍堅持不退休，繼續大步向前。張邦文堅定地說：「其實每跑一步膝蓋都會隱隱作痛，但人的潛力無限，只要有意志力，再難的挑戰都能克服。」