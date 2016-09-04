成功甩肉 法選手進步半小時

費柏庚和老婆甜蜜合影。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕法國選手費柏庚去年於梅花湖完成人生初鐵挑戰，沒想到一試成主顧，經過1年完整訓練，今年他以2小時40分20秒完賽，比首年進步了超過半小時。費柏庚透露，「終點前200公尺小腿已嚴重抽筋，最後仍靠意志力完賽，我想這就是鐵人精神。」

49歲的費柏庚從事科技業，每天利用空暇時間特訓，早上5點起床跑步，假日加入車隊，1年內成功甩肉9公斤。費柏庚說，「養成運動習慣，上班更有精神，50歲的目標是挑戰226公里超級鐵人。」

費柏庚和老婆潔西結婚4年，兩人因三鐵感情變得更好，昨日一起參賽。潔西說，「去年母親節他突然幫我報名半鐵賽事當禮物，我因此栽入運動的世界；現在夫妻一起訓練，彼此更有話題，生活也更多交集。」