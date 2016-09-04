亞洲柔道賽開幕 柯文哲盼台灣多摘牌

亞洲柔道公開賽昨、今兩天在國體大綜合體育館舉行。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕亞洲柔道公開賽昨天在桃園市龜山區國立體育大學綜合體育館舉行，有來自19個國家、200多位選手競技。大會名譽會長、台北市長柯文哲昨天到場為選手加油，他表示，這是台灣柔道界的最高級比賽，柔道也是明年世大運的項目之一，期盼台灣多拿獎牌。

台北市長柯文哲現身開幕典禮，為選手加油打氣。（記者鄭淑婷攝）

亞洲柔道公開賽除了亞洲地區的國家，也有英國、美國等國好手。昨天開幕典禮由體大韻律體操隊、退儀邦儀隊演出揭開序幕，昨天正逢93軍人節，由三軍儀隊退伍弟兄組成的「退儀邦」，精湛的演出獲得滿堂彩。

今天早上10點陸續登場的賽事，包括男子81公斤、90公斤、100公斤以下、100公斤以上量級，女子70公斤、78公斤以下、78公斤以上量級。