僵了6局苦勝中國 今抗日全力留冠

萬昭清對中國後援5局僅失1分。（記者廖耀東攝）

前6局遭壓制 全場10殘壘

台灣以6：3逆轉中國，今晚6點將與日本爭奪本屆冠軍盃。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中國棒球實力之進步，U18亞洲青棒賽4強複賽對台灣隊可見一斑。台灣隊昨迎戰中國陷入苦戰，打完前6局僅第九棒曾宸佐1人敲安，甚至難以突破對方封鎖，一度落後1分，靠著中國隊單場4次失誤、陽尚衛關鍵安打，最終才以6：3艱辛贏球，挺進今晚6點對日本冠軍戰。

陽尚衛頂住壓力，敲出帶有兩分打點的致勝安打。 （記者廖耀東攝）

台灣隊全場僅擊出5支安打，留下10次殘壘，得點圈打擊機會僅陽尚衛7局下敲安，其餘皆無功而返。總教練蔡明堂說，比賽結果在預期中，但前面幾局球員因為太過緊張、給自己壓力太大，進攻打得不順，所幸情蒐幫上大忙，賽前就得知對方內野短距離傳球是弱點，有機會就多執行觸擊戰術，造成中國隊發生失誤。

台灣隊跑者陳真（右）於本壘前遭到中國隊捕手阻殺出局。（記者廖耀東攝）

台灣今將迎戰昨3：1擊敗南韓的日本隊，蔡明堂坦言目前仍要討論先發投手人選，要到賽前再公布。昨役台灣隊僅用胡臻典、萬昭清兩投手，蔡明堂說，球員企圖心都很強，投手群勢必毫不保留，全力將冠軍留在台灣。

萬昭清陽尚衛 投打功臣

中國隊先發投手宮海成也是台灣陷入苦戰的原因，對台灣隊6.2局失5分，僅3分自責分，到7局才出現亂流，接連投出觸身球、四壞球，再遭陽尚衛擊出超前分安打後退場。陽尚衛成為抗中英雄，蔡明堂拿他的名字開玩笑，表示「上尉」昨天的表現可以升上校，今冠軍戰再贏就當將軍。陽尚衛說，教練賽前叮嚀他多挑偏高球路攻擊，他剛好掌握對方失投。

另一投手萬昭清也是勝利功臣，他5局登板後援，主投最後5局飆出8K，僅在7局時被擊出三壘安打，再被敲安失1分。萬昭清說，剛開始投得不順，教練叮嚀他放輕鬆、不要被裁判等外在因素影響，之後就越投越穩。