全隊5安他4安 台灣福星點出猛打賞

台灣全隊5安，第9棒曾宸佐就敲出4支。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕台灣對中國陷入苦戰，全場僅敲出5支安打，但其中4支都出自埋伏在第9棒的曾宸佐之手。有趣的是，這4支安打其中3支還都是內野安打，8局下安打敲回1分打點，幫台灣隊進帳保險分，堪稱「台灣福星」。

曾宸佐來自高雄名門高苑工商，在母隊多半擔任中心棒次，今年玉山盃選拔賽時以12分打點拿下打點獎，在人才濟濟的台灣隊，則少有發揮機會，昨賽前僅敲出1支安打，對中國關鍵戰埋伏在第9棒，串連球隊攻勢，用不同方式打出個人本屆賽會最佳表現。

曾宸佐表示，他特別告訴自己比賽中要保持冷靜，或許因打後段棒次，對方都對他投外角直球，正好讓他更容易執行短打，也讓他「點」出猛打賞。