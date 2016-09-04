小鋼砲王泓逸 三壘隱形高牆

王泓逸（右）靠著腳程盜上二壘。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕亞青台灣隊三壘手王泓逸，秩序冊上登錄身高170公分，和其他隊友、外隊球員相比，顯得小了一號。王泓逸雖然身材不如人，但本屆賽事扛三壘大關和第二棒，展現不輸給其他球員的鬥志。

王泓逸來自穀保家商，被隊友稱為「小鋼砲」，在母隊也多擔任開路先鋒或第二棒，和這次在國家隊的定位差不多。雖從少棒時期身材上就屬劣勢，但王泓逸靠苦練彌補不足，且好勝心強、不服輸，一路堅持棒球路到現在。

由於從小守三壘，王泓逸對三壘防區已很熟悉，最近還因學長建議，晚場比賽配戴夜視鏡，避免接球時燈光吃球。打擊方面，王泓逸自認非重砲型選手，儘可能多練短打戰術護送隊友，也要求自己打擊更廣角，盡量將球打向對方防區漏洞。

王泓逸也是「二刀流」，在國內賽事曾登板投球，最快球速達143公里。但王泓逸說，畢竟自己身材當投手仍有劣勢，未來還是想朝野手發展。