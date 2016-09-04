大聯盟當農場管 中國大躍進

亞青賽中國隊兩名洋教練布希（中）和佛斯特（右）。（記者廖耀東攝）

亞青賽台灣對中國贏得驚險，過去曾在中國教球的前義大教練劉志昇說，這幾年中國棒球實力顯著提升，大聯盟投入許多資源是關鍵。

劉志昇表示，這幾年大聯盟在南京、無錫、常州等地設棒球學校，由大聯盟教練進駐教球，目的是將好球員送到美國打職棒，所以從小就在全國選才、長期培育，到了高中後球員的觀念和基本動作都很好，實力已漸和台灣青棒球員拉近。

劉志昇說，若無法到美國打球，這批高中球員畢業後會有兩個選擇，升大學或到省隊打球，不管在省隊或大學隊都有台日韓教練，所以中國青棒和成棒水平都提升不少。

看了兩岸大戰，劉志昇認為，台灣球員贏在比賽經驗和投手球速，不過跑壘和傳球速度中國球員略勝一籌，「這幾年對岸全面推廣樂樂棒球，我希望中國棒球能持續提升，這樣能刺激台灣，我們才有追求進步的動力。」

江仲豪長期在北京北方工業大學教球，他認為，大聯盟在中國設棒球學校，訓練環境很好，這次亞青賽中國就有兩名老外教練布希和佛斯特在陣中，球員跑打守都有板有眼。

雖然大聯盟挹注許多資源，不過江仲豪認為，中國資質好的青棒球員集中訓練，很難找到實力相當的球隊比賽，經驗稍嫌不足，這一次亞青賽有些細節就沒做好，抗壓性稍差，不像台灣球員能常打比賽，臨場表現相對穩定，不過中國棒球水準進步是看得見的。

（記者羅志朋）