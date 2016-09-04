對棒球玩法更熟 中國變棘手

中國隊投手宮海成是昨天讓台灣隊陷入苦戰的主因。（記者廖耀東攝）

對於中國棒球的成長，平鎮青棒總教練吳柏宏認為，以往台灣靠攻擊能力就能擊潰中國，但中國在近幾年聘請專業教練加強觀念後，已經越來越難對付。

在今年7月LLB亞太區青棒賽，吳柏宏曾率以平鎮為主體的台灣隊赴南京出賽，他說，當時台灣和中國的第一場比賽，中國派出的先發投手，就是昨晚亞青賽對台灣的宮海成。

「中國隊遇到台灣，一定會派出陣中最好的投手，他們現在不管哪一個層級，陣中一定會有1至2位好投手，或許球速不是頂快，但控球和變化球都不錯。」吳柏宏分析中國隊近年從大聯盟或各地請來專業教練，讓球員在觀念上更升級，是進步迅速的主因。

吳柏宏表示，其實中國球員的練習量並不是很大，但經過觀念加強後，對棒球的玩法更熟悉，這也迫使台灣面對中國時，必須多用小球等其他戰術，造成中國野手自亂陣腳失誤，才能趁勢取分。

此外，吳柏宏和教練團在亞太區資格賽時被控違反運動精神，遭到禁賽1年，改由其他教練帶台灣隊赴美拿下暌違20年的LLB青棒冠軍。不過LLB昨宣布明年起取消青棒賽事，吳柏宏則感到惋惜，他認為球員在青棒階段最需要國際賽的磨練，希望還有其他國際青棒賽事可參加。

（記者倪婉君）