「台灣就是台灣」 直擊中國隊眼球

有民眾拿著「台灣就是台灣」標語，於訴求區舉牌。（記者廖耀東攝）

〔記者張菁雅、林宥辰／台中報導〕U18亞青賽8月31日發生工作人員強拆學生「台灣就是台灣」布條事件，昨晚進行台灣對中國的比賽，台灣獨立建國大旗隊、自由台灣黨號召民眾帶著「台灣就是台灣」的布條及台灣國國旗，進入洲際棒球場觀賽，為台灣隊加油。

有鑑於日前衝突，棒協為保障學生與社運人士言論自由，在知會奧會後於三壘後方設立訴求區約200席，從客隊中國隊視野可清楚看到標語布條。棒協表示，若在訴求區外抗議，則視為影響比賽進行，將進行勸導或驅離。昨役本壘後方有球迷舉著零星標語，但氣氛大致平和。

球賽開打前，訴求團體先在洲際棒球場外舉布條，高喊「台灣就是台灣」、「Taiwan Yes,TPE No」、「Taiwan is not Chinese Taipei」。

自由台灣黨主席蔡丁貴表示，所有比賽的觀眾席，觀眾都可以表達意見，這是民眾自由的權利，不該被禁止，而到棒球場舉布條，不是要讓中國隊害怕，而是希望讓中國了解台灣人民要自己作主。他也特別叮嚀大家要展現風度，「如果中國隊輸太多，也會幫他們加油。」