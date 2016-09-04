殷仔2局模擬賽 狀況令人放心

陳偉殷（資料照，記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕旅美好手陳偉殷7月底因左手肘扭傷進傷兵名單，昨在佛州朱庇特市的馬林魚春訓基地，進行傷後第一次模擬賽投球，總計投2局、34球，並對上陣中主砲鮑爾，獲得農場投手教練班乃迪克的高評價。

在殷仔進傷兵前，鮑爾在7月初因右腳踝受傷就已缺陣，班乃迪克昨在場邊觀察，也在模擬賽結束後，將兩人狀況彙報給總教練馬丁利，他指出，「這段期間以來，這是我所看到最好的模擬賽，兩人都很專注，很努力想要回到球隊，並幫助球隊贏球。」

馬丁利表示，鮑爾近期應該可歸隊，至於陳偉殷的歸期未定，希望球季結束前能復出；馬林魚最後一場例行賽是在10月3日對國民。

在球季最後一個月，馬林魚力拚國聯外卡資格，不過昨以2：6敗給印地安人，近7戰1勝6敗，目前與國聯外卡第2的紅雀仍有3場勝差。