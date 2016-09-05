摸透對手心思 陽尚衛當英雄

台灣隊陽尚衛（左）七局下一記美技接殺，二壘手張文賢（右）特上前鼓勵他。（記者廖耀東攝）

7局下美技守備 化解危機

〔記者林宥辰／台中報導〕台灣隊一壘手陽尚衛昨在冠軍戰兩度上壘、擊出全隊唯一安打、守備還有美技演出，但首披國手戰袍就抱憾屈居亞軍。

陽尚衛說，擊出唯一那支安打，是對方球數落後，他猜測對方可能會配直球，果真被他猜到，也跟到投球節奏；7局下魚躍接球沒收可能帶有打點安打，則是當下第一時間反應，覺得有機會就拚。

雖然全隊僅陽尚衛有安打演出，他也幫隊友說話，「其實大家都有機會，也都打得不錯，可惜運氣比較差，都打在對方佈陣裡。」

首嘗國手滋味但無緣冠軍，陽尚衛賽後偷偷掉淚，畢竟全隊的目標就是冠軍，最終僅差1分，感覺很可惜。但面對日本甲子園明星，能戰到最後一刻雖敗猶榮，證明台灣隊實力也不差。