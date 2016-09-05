台灣打進冠軍戰 靠「秘密單位」

情蒐小組是台灣打進亞青冠軍賽的幕後功臣。

（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕本屆亞青台灣隊闖進總冠軍賽，情蒐小組扮演幕後英雄，總教練蔡明堂和教練周宗志都不約而同豎起大拇指，直言情蒐小組3個月來的努力貢獻很大。

首度有情蒐 逐局分析

不同於以往要靠教練抽空看別組賽事，這次台灣隊首度有情蒐小組，且一次就分成兩組，由台體大老師、學生及前大聯盟球探等6人組成，蒐集各隊球員資料、配球模式，每場比賽逐局分析對手配球等策略。

甚至從日本甲子園大賽時就開始盯場，彙整出的資料交給總召集人葉志仙，和4位大學教練林郁捷、李育忠、陳威成、黃成志，每天早上全隊開會，針對前一役缺失和當天比賽提出建議。

台灣隊游擊手劉致榮說，游擊站位最複雜，每場賽前教練都會提醒所有球員，該役所有對手打者打擊習慣、腳程等，讓他在比賽中感覺就像是面對國內球隊一樣，每個對手都很熟悉，他很感謝情蒐小組的協助。