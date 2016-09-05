14:0提前扣倒中國 南韓季軍

南韓隊姜白虎在亞青季軍賽中上場代打。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕四強賽讓台灣隊嚇出一身冷汗的中國隊，昨在亞青棒球賽季軍戰面對南韓，預賽表現優異的曹正清壓不住南韓火力，首局就狂失7分，南韓全場敲出17支安打，提前7局以14：0大勝，中國則以第4名作收。

中國隊由久經沙場的現役老將王偉領軍，也有兩位外籍教練協助，進步幅度大。不過，王偉也提到目前困境，由於青年運動員可選擇的運動很多，好球員可能不一定朝棒球發展，選才多了侷限性。

中國隊今年亞青陣容共6位球員參與MLB訓練營，對台灣隊先發投手宮海成就是其中之一。王偉說，加上國內19、20歲的年輕球員，這批球員未來很可能多數朝中國聯賽發展，也很可能混編後成為未來國家隊主力。