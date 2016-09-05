陽岱鋼5支2 大谷明先發

陽岱鋼轟出本季的第12轟。（取自官網）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕日本火腿球星陽岱鋼手感正燙，昨對歐力士單場5支2，連10場擊出安打，包含貢獻2打點的本季第12轟，打擊率升至3成05。陽岱鋼生涯單季打擊率從未以3成作收，日媒看好他本季挑戰首次達陣。

擔任六棒的陽岱鋼4局上擊出內野安打，助隊單局猛攻4分，第5局再揮左外野2分砲，盼了10場比賽再度開轟，中斷近6戰無打點，且是連3戰單場雙安。

依陽岱鋼為自己設下的公益捐款項目，轟2分彈就捐新台幣3萬元，本季至今已累積34萬。只是火腿7局下遭逆襲，被歐力士追6分扳平，兩隊鏖戰到延長賽12局，最終因雨裁定7：7言和。

火腿敲12安，先發打線唯獨三棒大谷翔平5支0，但打擊率仍有3成25，也將重回投手丘，預定明天先發出戰羅德。大谷7月初因右手中指受傷後，投球狀況不穩定，最近一次登板已是7月24日，如今傷勢無礙，昨也進牛棚練投38球調整，包括滑球和曲球感覺都不錯。