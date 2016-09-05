打進大聯盟？ 洪總點名大王最有機會

桃猿王柏融（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕桃猿王柏融昨前2次打擊都擊出二壘打，以連5打數長打追平中職紀錄。總教練洪一中表示，王柏融是最有機會挑戰大聯盟的中職打者，若能旅外他樂觀其成。

王柏融前天對中信第6局打出2分砲，本季第20轟，成為中職史上第5位達成單季20轟、20盜球員，並創下生涯最快200安紀錄，第7局轟出3分砲，第8局再打出2分打點二壘打。

昨王柏融第1局打出1分打點二壘打，第3局再擊出直擊全壘打牆的二壘打，追平陽耀勳今年4月締造的連5打數長打紀錄，可惜第4局的右外野深遠飛球在全壘打牆前被接殺。

洪一中表示，去年王柏融只打了1個多月，就展現非凡的潛力，雖然今年開季打得不是很好，當時他認為不必擔心，王柏融這種打者，低潮不會太久，之後打擊火力果然一路飆升。

洪一中指出，今年只是王柏融第1個完整球季，就有這樣的表現真的非常不簡單，也是目前最有實力挑戰大聯盟的中職打者，不過，中職整體實力尚未獲國際肯定，不像日本、南韓在經典賽拿過前2名，這是王柏融能否旅外的變數。