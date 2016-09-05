嘟嘟34局0保送 高志綱很享受
2016/09/05 06:00
潘威倫（記者林正堃攝）
〔記者羅志朋／新北報導〕本季投了34局，四壞球保送仍掛零，統一獅王牌「嘟嘟」潘威倫控球更進化，就連老搭檔高志綱都說：「嘟嘟投球是一門藝術，看他比賽很享受。」
前天潘威倫以連續30.2局無四死球締造本土投手新紀錄，距前獅隊洋投彼得連續38局無四死球的中職紀錄，還差7.1局，本季34局投球僅1次觸身球，沒有四壞球保送。
談到控球進化秘訣，潘威倫表示，對打者不要投太閃，積極攻擊好球帶，盡量投到捕手要的位置，並保持投球動作順暢；本季潘威倫投出13次奪三振，還差14K就能達成生涯1000次奪三振，他說，現在不會刻意追求三振，想辦法用最精簡的球數解決打者。
值得一提的是，今年潘威倫僅挨2轟，「凶手」都是林益全，他說，林益全打擊能力很強，每次對他都要多花一點工夫和心思，是可敬的對手。
高志綱與潘威倫在獅隊搭檔12年，彼此熟悉，高志綱說，潘威倫投球實力和經驗都屬頂尖，他的最大對手不是打者，而是自己的身體健康狀況，這幾年歷經多次受傷、復健，只要能克服傷痛，絕對是全聯盟數一數二的投手。
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