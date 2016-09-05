八仙塵爆傷者 陳麒晉回球場追夢

去年遭逢八仙塵爆的陳麒晉（中）受邀擔任獅犀戰開球嘉賓。（記者林正堃攝）

前中職裁判陳海峰的兒子陳麒晉是桃農棒球隊球員，去年6月他高中剛畢業就遭逢八仙塵爆事件，全身60%燒燙傷，但他不願向命運低頭，經長期治療已於日前出院，不過，1週仍要復健1次，昨他受邀擔任獅犀戰開球嘉賓，由桃農學長陳凱倫擔任捕手，場面溫馨。

重回球場並為職棒比賽開球，陳麒晉說：「很緊張，也很開心，爸爸說機會難得，要好好把握。」由於雙手臂和身體有60%大面積燒燙傷，受傷部位沒有排汗功能，只要天熱就會有刺、癢、痛等反應，非常辛苦，他清楚未來還要面對漫長的復健之路，不過，言談中語氣堅定，不畏挑戰。

相隔10個月陳麒晉再度碰棒球，原本他的夢想是當裁判，現在目標是當教練，目前他在北投一所小學擔任球隊助教，勇敢追求屬於自己的棒球夢。

（記者羅志朋）