狂丟簽名球 雷霆魏少High爆台灣球迷

新雷霆一哥魏斯布魯克首度造訪台灣，昨晚在統一時代百貨展現十足親和力。記者簡榮豐攝）

新雷霆一哥首度訪台

雷霆球星魏斯布魯克灌籃。 （記者簡榮豐攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕首度造訪台灣的新雷霆一哥魏斯布魯克，昨早抵台馬上進行投籃訓練，下午舉行記者會分享心路歷程，晚上在統一時代百貨展現親和力，向在場球迷拋送逾20顆親筆簽名球，讓大夥High翻天。

雷霆球星魏斯布魯克4日造 訪台灣，晚間現身台北與 小球員及球迷互動。 （記者簡榮豐攝）

在場上專心做自己

雷霆球星魏斯布魯克4日造 訪台灣，晚間現身台北與 小球員及球迷互動。 （記者簡榮豐攝）

5度入選明星賽、2度贏得明星賽MVP的魏少，上季例行賽平均23.5分、10.4助攻、7.8籃板，更締造單季18次大三元的驚人成績。新賽季因杜蘭特跳槽勇士隊後，美媒直言他能一舉成為例行賽MVP，他表示：「其實我不太理會媒體怎麼說，畢竟他們過去不太理我，我在場上就專心做自己，率領雷霆邁向總冠軍戰。」

雷霆球星魏斯布魯克與球迷玩自拍。 （記者簡榮豐攝）

魏少晚間指導24位UBA好手，從1對1過人到半場戰術演練，均親自示範，期間不時與音樂一同搖擺，更小露一手灌籃。甚至在投籃遊戲時，他也下場與球迷同歡，雖在左邊禁區附近跳投出現離譜9投皆墨，直到第10投才空心進球，他尷尬解釋：「其實這個位置是所有場上最難投的。」

當訓練營活動告一段落後，魏少向場邊球迷狂丟簽名球，還加碼與每位觀眾席的粉絲玩自拍，最後他說：「謝謝大家對我的支持，我愛台北！」今早10點半他將參加微風松高「Jordan Brand」旗艦店動工儀式，之後將返美備戰新賽季。