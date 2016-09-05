大球星街頭亮相 露一手

袁加樂。（記者林岳甫攝）

防守他 我一直抖

黃泓瀚。（記者林岳甫攝）

簡祐哲 健行科大 瓊斯盃白隊國手

簡祐哲。（記者林岳甫攝）

雖然我的偶像是布萊恩，但魏斯布魯克在球場上的鬥志，仍是我想學習的對象，能與本尊打球，真的很開心，他親和力十足，我防守他時，手還一直抖，有點小緊張。

和偶像打球 開心

黃泓瀚 健行科大 瓊斯盃白隊國手

我的偶像是魏斯布魯克，他在場上的態度很值得學習，很興奮能與他站在場上打球，感覺超級特別，整場打起來很興奮，也一直想表現自己，更開心能贏得這次活動的MVP。

手氣好 投贏球星

袁加樂 輔仁大學

我並非真正校隊球員，很驚訝一般生也能到現場參加魏斯布魯克的活動，在投籃遊戲投贏NBA球星，單純只是運氣好，投出去就進球，因為我當下腦袋根本一片空白，沒有想太多。（文：記者林岳甫）