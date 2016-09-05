想看柯瑞 明晚去新莊體育館
2016/09/05 06:00
勇士「萌神」柯瑞。（資料照）
〔記者林岳甫／綜合報導〕近年用驚人三分球紅遍全球的勇士「萌神」柯瑞（右圖，資料照），明晚6點半將在新莊體育館指導台灣20名年輕菁英後衛。
目前正在中國訪問的柯瑞，還自爆在總冠軍戰的身體狀況並非最佳，畢竟他例行賽用三分神射率，讓勇士打出破紀錄的73勝，球隊也一度被看好連莊，總冠軍戰更取得3：1聽牌，最終竟吞3連敗，衛冕失利。
柯瑞在季後賽期間深陷身體狀態不佳疑雲，他坦言：「我當時身體並非100%最佳狀態，但又有誰在意呢？我只是在場上幫助球隊贏球，那是最重要的事情，我會好好把握夏天讓自己回到正軌，我還有不少工作要做。」
其實，衛冕失利的打擊讓柯瑞感到沮喪，直到上週首度看第7戰重播，他表示，看完影片感到憤怒，想立即投入新賽季的準備工作，也會是往後繼續打拚的動力來源。
我每天洗牙套 不髒啦
另外，柯瑞比賽有咬牙套的習慣，引發衛生習慣問題，他笑說：「牙套每天都會清洗，每兩場比賽就換新牙套，應該不會太髒。」
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