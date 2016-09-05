梅花湖三鐵 張家班稱霸半程賽

張家三姊弟張嘉家（中）、張家豪和張婷婷（左）再度稱霸梅花湖。 （記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕第9屆梅花湖鐵人三項賽，昨由半程標準賽和半程接力賽登場，張家姊弟再度稱霸，大姊張嘉家、二弟張家豪和小妹張婷婷皆順利於分齡組摘冠，張家豪和張婷婷也達成半程總冠軍三連霸。

18歲的張家豪，首日於菁英組全程賽拿下第二，寫下賽史最年輕亞軍，昨戰拿手的半程賽，卻意外陷入苦戰，來自高雄中正高中的林威志，在擅長的游泳項目領先，張家豪苦追在後，直到路跑最後兩公里，才逆轉奪冠，張家豪說：「原本按配速進行，但自行車項目結束後，卻發現還落後一截，幸好跑步狀況佳，最後才能超前。」

半程賽也是今年香港亞洲盃選拔賽，林威志刻意於首日菁英賽保留體力，無奈昨於終點前仍氣力放盡，他說：「真的很可惜，本來一度以為能奪冠，但自行車前面衝太快，跑步有點抽筋；家豪真的很強，比賽有一路被追殺的感覺。」

張嘉家繼首日菁英組奪冠後，昨再奪下一面半程W20組金牌；小妹張婷婷最終以1小時02分56秒拿下女子組總冠軍，成績比去年快1分鐘，她將成就歸功於前自由車奧運國手老爸張勝凱的魔鬼特訓，笑說：「可能爸爸比較兇，逼得很緊，所以進步比較快。」