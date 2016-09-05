三鐵一哥謝昇諺腳傷 「泳」闖三鐵

三鐵好手謝昇諺。 （記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕曾於梅花湖寫下二連霸和全程賽最佳紀錄的昔日「三鐵一哥」謝昇諺，近期因足底筋膜炎無法跑步，但他仍對梅花湖景色和比賽氛圍情有獨鍾，昨參加半程接力賽，擔任第一棒游泳選手，他說，「很喜歡梅花湖，就算沒比賽，也會到場共襄盛舉。」

謝昇諺已6週無法跑步，他說，「復健期間主要加強肌力訓練，游泳和跑步仍依正常步調調整，唯獨跑步仍無法全力衝刺，但傷勢已慢慢好轉，目標是在10月2日的澎湖三鐵賽復出。」

本屆梅花湖三鐵參賽人數創新高，湖中人滿為患，謝昇諺笑說，「我一直試圖閃人，還是撞到很多選手，真的對他們很抱歉。」梅花湖已成長為全世界第二大的鐵人賽，謝昇諺建議須改成三日賽，他說，「梅花湖得天獨厚，很適合舉辦三鐵賽事，但人數須分流，例如首日辦長泳、次日辦全程，最後再進行半程，避免壅塞影響比賽品質。」