美網賽》四大皆空 蠻牛：明年東山再起

喬科維奇直落3晉級，締造連10年殺進男單8強紀錄。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾累了？美網16強面對法國新星普耶深陷苦戰，5盤拉鋸仍以1：6、6：2、4：6、6：3、6：7（6：8）落敗，徒留個人12年來最差大滿貫戰績，只是30歲「蠻牛」不服老：「明年東山再起！」

納達爾16強落敗，寫下個人12年來大滿貫最差戰績。（法新社）

今年戰績更慘 僅5勝

30歲「蠻牛」不服老，誓言明年東山再起！（法新社）

納達爾本季澳網首輪止步、法網第3輪傷退、溫布頓因傷休兵，美網眼看回穩，不料第4輪遇襲，與去年一樣「四大賽皆空」，今年甚至戰績更慘，而他上回整季無緣大滿貫8強，還得回溯到2004年。去年納達爾大滿貫戰績11勝，沒想到今年只剩5勝，與2010年巔峰時期25勝相比，簡直天差地遠。

不復當年勇 鬥志依舊在

儘管「蠻牛」老矣，傷病纏身不復當年勇，第4種子拒絕找藉口，「普耶發揮出色，我只能奮戰到最後。」納達爾認為，這是場非常接近的對抗，任何結果都可能發生，對方最後關頭發揮更好，「我不是身體因素，也不是心理問題，鬥志未受影響。」自認逐漸找回狀態的前世界球王強調，還有好幾年職業生涯可拚，「和壓力沉重的去年相比，至少我享受每次訓練、每場比賽，所以努力打下去。」

喬帥連10年殺進8強

至於連2場對手傷退被「保送」後，現任世界球王喬科維奇如今總算打好、打滿！只花1小時55分鐘，6：2、6：1、6：4直落3收拾英國艾德蒙，締造2007年起連10屆至少殺進男單8強紀錄，塞爾維亞頭號種子下個對手為「法國阿里」松加。

另場黑大個兒松加穩紮穩打，6：3、6：3、6：7（7：9）、6：2解決美國地主男單最後希望索克，連續第2年殺入紐約法拉盛公園前8。至於東道主寵兒索克輸球後，乾脆把兩雙備用球鞋扔給觀眾，回報自家球迷熱情相挺。「屠牛手」普耶將強碰法國同胞蒙菲爾斯，加上松加出線，已是69年來首見多達3名法國男人躋身大滿貫8強。