美網賽》混雙慢熱 小詹無緣晉8強

詹皓晴（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網混雙第5種子詹皓晴／米爾尼昨在次輪受挫，5：7、6：7（2：7）敗給地主組合吉伯絲／諾維可夫，台將只剩詹詠然在混雙8強繼續奮戰。

詹皓晴與人高馬大的米爾尼曾於2014年溫布頓聯手打下亞軍，搭檔默契不錯，可惜昨兩人熱機稍慢，開賽陷入1：5落後，儘管連趕4局追成5平，怎奈關鍵時刻再遭破發讓出首盤。

次盤「台白聯軍」與對手一路僵持至6：6，不料搶7時非受迫失誤偏高，無緣晉級8強。

詹詠然和塞爾維亞老將辛蒙尼奇，混雙第3輪將強碰來勢洶洶的第2種子雪芙朵莎娃／索亞瑞斯，同樣有番硬仗。