場地喬不攏 東亞盃次輪移師香港

〔記者林宗偉／台北報導〕原定11月份在台灣舉行的東亞盃預賽次輪，一波三折，場館歷經台北田徑場、高雄國家體育場更動後，又因場館商借問題，只能放棄主辦，目前傾向由香港在11月6日至11月14日接手，只要競賽委員赴港場勘確認後，即可塵埃落定。

台灣隊本屆由今年6月的東亞盃預賽首輪踢起，不過足協早在3月已申請成功次輪賽事主辦權，原先國腳們預期可在鄉親面前與關島、香港、北韓一較高下，如今落空。

足協行銷組專員陳亮辰表示，東亞聯盟視察小組8月中來台視察北部場館，但男子組場地台北田徑場、女子組場地新竹縣立體育場，都因明年台北市大運的整修工程延宕，無法辦比賽。

在無法將賽事留在北部後，足協轉向考慮高雄國家體育場，並獲高雄市體育處支持，不過有宗教團體在1年半前已商借國家體育場，檔期恰好與東亞盃的國際友誼賽日程強碰，幾經波折後，足協只好配合東亞聯盟視察小組的更換主辦國提議。