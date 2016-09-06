一箭雙鵰 亞洲盃備戰世大運

〔記者林宗偉／台北報導〕2016年亞洲盃射箭賽暨全國理事長盃射箭賽，9月8日將於國立體大開射，國際賽部分有9個國家競逐；奧運射箭女團銅牌譚雅婷、林詩嘉、雷千瑩則參加理事長盃，希望傳承經驗給年輕小將。

這次亞洲盃在國體大田徑場進行，也是明年世大運個人排名賽場地，對台將來說正是練兵好機會，我國將派出反曲弓、複合弓各4男4女上陣，其中反曲弓王厚傑是去年世錦賽男團銅牌，複合弓吳亭廷為仁川亞運女團銀牌。

理事長盃部分，國內有400名好手競逐，其中包括譚雅婷、林詩嘉、雷千瑩，協會期許年輕小將與3名國際賽經驗豐富的好手切磋，從中吸取經驗。

譚雅婷透露，上屆倫敦奧運失利後，自己一度陷入低潮，在教練不斷鼓勵下才找回自信，她認為要當一個優秀選手，「最重要的是相信自己，儘管這個過程需要很多勇氣，但不要有懷疑。」

昨賽前記者會，射箭協會理事長祝文宇也宣布好消息，他表示，彰銀日前加碼的奧運銅牌100萬獎金須由女團3名射手平分，將自掏腰包補發200萬元，讓每人都能拿到100萬元獎金。