超越鴻海！12年桌球計畫 La new「億」拚奧運

劉保佑（左二）雖然買下職棒球隊，但桌球才是他的最愛，他認為，台灣桌球要在奧運奪牌，需有長期計畫。（記者許明禮攝）

〔記者許明禮、陳昀／桃園報導〕為打造台灣第一面奧運桌球獎牌，老牛皮國際股份有限公司（La new）昨與桃園市政府簽訂「桌球發展重鎮計畫合作協議書」。

La new董事長劉保佑（右）與桃園市長鄭文燦（左）簽署桌球合作協議，La new每年將贊助8百萬投入桌球運動。（記者陳昀攝）

與桃市合作 創桌壇最高贊助

La new董事長劉保佑宣佈，未來12年將挹注近1億元經費，超越先前鴻海贊助智淵乒乓球館的10年6000萬元，成為國內桌壇史上，最高額的一筆贊助合約。

桃園市長鄭文燦表示，他和劉保佑多次交換意見，都認為企業認養有助於運動發展，La new每年將投入約800萬元經費，市府也會在桃園市體育發展基金會開設專戶、專款專用，不足預算將由市府體育局支應。

劉保佑最愛桌球 了一樁心願

劉保佑說：「每個人一生有88個願望，平均只有11個願望能實現。」昨和桃市簽約投入桌球贊助，也算了卻一樁願望。

劉保佑雖然買下職棒球隊，但桌球才是他的最愛，還因此打到右手臂旋轉肌受傷，他認為，台灣桌球要在奧運奪牌是有機會的，但要有長期計畫，最好從幼稚園就開始扎根。

這項桌球發展計畫的教練卡司也很堅強，包括兩度獲得世界桌球錦標賽男雙銅牌的張雁書及國手資歷豐富的周東昱、沈祺閔及顏光男，加上壽山高中教練林柏淳，堪稱國家隊等級的教練團。

今年才離開合庫的張雁書，轉戰桃園另闢新舞台，他說：「感覺任重道遠，也是壓力的開始！」

La new昨與桃園市政府簽訂「桌球發展重鎮計畫合作協議書」。（記者陳昀攝）

劉保佑對桃園市桌球訓練中心也提出不少建議，除了重視球員的重量訓練、營養外，也預定兩年後舉辦全國擂台賽，邀請外縣市組隊參賽，透過不斷的訓練及比賽磨練球技。明年還將聘請中國教練及陪練員協助訓練，他強調，未來投入的經費只會增加不會減少。