客串場均20分 豪當一哥有認證

美媒《Hoops Habit》專欄作家認為以林書豪（前）的實力，絕對能在布魯克林打出身價。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕林書豪今夏以3年3600萬美元（約11.6億台幣）加盟籃網，美媒《Hoops Habit》專欄作家艾隆認為，豪小子在新東家站上主力位置，一定可以成功證明身價。

林書豪生涯經歷勇士、尼克、火箭、湖人與黃蜂，他上季在夏洛特僅先發13場，其餘扮演第6人角色居多，仍找回開心打球的感覺，揮別在火箭的不開心與在湖人不被重用的低潮。

過去，尼克安東尼、火箭哈登、黃蜂沃克才是球隊真正一哥；不過，林書豪生涯33次在一哥們無法先發上場時，都能挺身而出，33場平均繳出20.4分、3.7籃板與6.7助攻，命中率高達48%，戰績則為23勝10敗，證明豪小子只缺機會。

如今，林書豪將成為先發主控，擁有最佳擋拆搭檔B.羅培茲，外圍有射手波丹諾維奇挹注火力，及體能勁爆的霍林斯傑佛森，他們將在新賽季一同為球隊打拚。

艾隆坦言，籃網想在新球季打出好成績機率不大，但以林書豪的實力，絕對能在布魯克林打出成功一季。