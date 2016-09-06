亞洲挑戰盃》台灣男籃新氣象 劉錚：不比別人差

台灣男籃昨舉行授旗儀式。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕準備出征伊朗亞洲挑戰盃的台灣男籃，昨進行授旗儀式，領隊高志鵬與籃協理事長丁守中都到場為國手們加油打氣，丁守中還加碼1000美元加菜金，期許大家打出佳績。

林志傑、曾文鼎、呂政儒、田壘與楊敬敏都不披國家隊戰袍，擁有多年國手資歷的張宗憲因傷退出，陳盈駿則因美國學業關係，無緣再戰挑戰盃。

閻總設定先晉8強

缺少老將壓陣的台灣隊，總教練閻家驊設定以晉級8強為基本目標，至於有哪些球隊非贏不可，他說：「很多國家都以年輕世代前來參賽，首日我們沒有比賽，會到現場瞭解實際狀況，但有機會贏球的比賽，我們一定全力以赴。」

台灣男籃隊長劉錚（右三）代表接受加菜金。（記者林岳甫攝）

被選為隊長的「小飛人」劉錚，8月初與新東家浙江廣廈赴美移訓，日前才結束CBA舉辦的官方體測，3日又從中國返台，投入國家隊集訓，為陣中最繁忙成員。

劉錚則對此行顯得有自信，他說：「要出征了，當然要有信心，我們得把年輕球員的拚勁與態度拿出來，參賽各國大多是年輕陣容，我們一定不比別人差。」

挑戰盃於9日點燃戰火，身處B組的台灣隊，10日碰上同組的印度，隔日遇菲律賓，隨後將與A組的中國、哈薩克、約旦交鋒，得在6隊當中取得前4，才能晉級8強。