亞洲挑戰盃》肩負後場重擔 蔣淯安練球也練腦

蔣淯安預計擔任台灣男籃先發後衛。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕本屆亞洲挑戰盃，台灣男籃後場全由國際賽新鮮人負責，其中將出任先發的蔣淯安，已有著巨大壓力。

去年亞錦賽台灣後場為洪志善、陳世念與陳世杰，都是國際賽沙場老將，他們退出國家隊後，後場指揮重任就落在蔣淯安、李維哲與簡偉儒身上。

事隔1年，蔣淯安迎來生涯首度入選國家隊的喜悅，還成為球隊倚賴的後衛，讓他感到緊張。

蔣淯安得設法在進攻與組織之間找出平衡點，每當練球結束後，就會仔細思考如何帶領球隊或幫助隊友，他說：「去年有學長在，他們可指導我，讓我成長，有安定的作用，現在我和其他隊友年紀相仿，我就是好好拚，把自己的優點在場上展現出來。」

正統控球後衛僅蔣淯安與李維哲，若2人在場上發生問題，被總教練閻家驊視為可兼任1、2號位置的簡偉儒，將成為教練團調兵遣將的活棋，他表示，上場首先由防守做起，展現應有態度，帶動大家的氣勢；進攻則是把握隊友製造的空擋，盡力幫助每位隊友。