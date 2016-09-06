LPGA宏利人壽高球賽》德國梅森封后 徐薇淩並列26

徐薇淩最後一回合找回手感，最終名次並列第26。（取自徐薇淩臉書）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕LPGA宏利人壽菁英賽最終回合，台灣女將徐薇淩回神繳出68桿佳績，以總桿279桿並列第26，進帳1萬2485美元獎金（約40萬台幣）；曾雅妮則以總桿285桿並列58。

前兩回合高居第5的徐薇淩，第三回合只打出74桿，排名大跌至37名，昨天找回手感，前9洞抓下3鳥，僅吞下1柏忌，之後於第12、16洞再抓2鳥，名次也回升。

德國好手梅森昨第一洞就吞下雙柏忌，一度將領先地位讓給南韓選手李旻智，所幸及時回穩，接下來17個洞抓下9鳥逆轉，最終以272桿摘下后冠。