「頭家」換人 高國輝還想拚冠
2016/09/06 06:00
高國輝很珍惜最後穿義大球衣的這段日子。（資料照，記者林正堃攝）
心情複雜 珍惜穿義大球衣
〔記者徐正揚／台北報導〕義大犀牛隊長高國輝昨天出席「CPBL總冠軍系列棒球文物巡迴展」記者會，對於富邦即將接手一事表示，雖然心情有點複雜，但會珍惜最後穿義大球衣的這段日子，希望把握最後時間，為義大拚個總冠軍。
高國輝指出，感激義联集團創辦人林義守這4年投入職棒，可惜除了第1年打進總冠軍賽，球隊這3年都沒有很好的表現，希望今年可以拿下總冠軍，留給球隊與球迷美好的回憶，「我會把握時間，珍惜上場機會。」他說。
高國輝表示，義大於6月宣布季後將轉賣球隊，球隊的情緒與戰績多少受到影響，確定有新企業接手當然很高興，球員的心情也許會輕鬆一點，用更積極的表現去面對比賽。「我想這是最好的方法，希望最後這段時間可以努力，看能不能拚出個總冠軍，感謝義大這幾年的照顧。」他說。
葉總不確定續任 尊重安排
總教練葉君璋不確定是否續任，他表示，目前沒有收到任何通知，一切尊重新東家的人事安排，目前他的想法很簡單，就是顧好球隊戰績，全力打進總冠軍賽。
葉君璋於前年底與義大簽下3年合約，附加1年個人選擇權，合約最快要到明年底才結束，他指出，帶義大已經2年，有革命情感，不論未來如何發展，都尊重新公司安排，畢竟新公司的起頭很重要，他不想因為個人造成新公司的困擾。
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