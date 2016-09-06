吳志揚：富邦接手犀牛 9月底前定案

中職會長吳志揚。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕針對富邦金控即將接手義大犀牛，中華職棒聯盟會長吳志揚昨天證實，已經進入最後的簽約階段，預計可在9月底前定案，這次轉賣應該可以做為其他球隊未來退場的原則。據了解，轉手行情在2.4億至3億元之間。

吳志揚指出，聯盟是公正第三方，必須提供查證、聯繫、協調等協助，因此一直掌握轉賣進度，但公布時機必須按照買賣雙方希望的步調，「雙方的流程應該走得差不多了，只剩下最後簽約的事要處理，應該有機會在9月底前完成。」他說。

12日領隊會議 說明轉賣進度

吳志揚表示，義大應該會在12日召開的領隊會議中，針對轉賣進度提出說明，一旦雙方完成簽約，中職立刻召開常務理事會討論並通過，「義大是轉賣，不是新球隊加入，不需要經過其他3個球團的同意。」他說。

吳志揚認為，義大提前在季中宣布尋求轉賣，未嘗不是好事，這次的經驗應該可以成為現有球隊未來要退場時的基本原則，「早點講大家也好有準備，接下來還有很多事要做，譬如註冊入會、推選代表與常務理事，相信他們會有很多行銷活動。」他說。

吳志揚表示，未來新球隊的資本額、營業額都會有一定的限制，企業接手職棒球隊不是問題，規模大小是一回事，最重要的是要有心，而且要能長期經營，「當然也不能由太小的公司接手，最好未來都有大企業。」他說。

據了解，富邦對球團的會計查核程序已經完成，轉賣金額敲定在2.4億至3億元之間，但要走完中職內部行政程序，正式公布接手義大的時間點應該會在10月初或總冠軍賽結束後。