職棒版圖洗牌 「南霸獅」偏安

獅隊測試台南球場新燈具。 （記者黃志源攝）

〔記者倪婉君、何世昌、李雅雯、黃照敦／台南—台北連線報導〕富邦接手義大犀牛後可能揮軍北上，認養新莊或天母球場，若成真，中職4隊明年又只剩統一獅以南部為主場，職棒市場版圖是否影響，有待觀察。

獅隊表示影響不大

獅隊領隊蘇泰安昨天表示，未來還是會繼續安排大約一半主場在台南，繼續以扎根台南、放眼全台的方式經營。「獅隊每年的年度主場，都規劃約30場在台南，義大轉手之後北移，我想仍會維持這樣的主場規劃。」蘇泰安認為日後其他3隊都以北、中部為主場，對獅隊的影響也不大。

蘇泰安說，今年已是獅隊認養台南球場的第18年，之前受到舊燈柱搬移影響，也曾以「流浪主場」的方式經營，但球員普遍認為還是「回家」的感覺最好。

北市體育局指出，尚未收到富邦或是中華職棒接洽認養天母球場的訊息，但表示歡迎合作。新北市政府體育處副處長王泓翔也表示，有意認養新莊棒球場者，採委外經營，屆時將廣邀有意願者投標，不會獨厚特定對象。

從過去例子來看，雙北球場職棒隊認養有高難度，球團和地方政府在權利義務的認知上有巨大差異，若富邦無法扎根雙北，另一方式將轉而與中信兄弟爭搶台中洲際球場認養權，屆時兩大金控大戰將從場內打到場外。