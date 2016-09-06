台日雙獅會有料 可望加碼交流賽

Uni Girls前進西武巨蛋。（取自統一獅官網）

〔記者倪婉君／台南報導〕由於和西武獅的「雙獅會」成效良好，統一獅計畫擴大交流，除了像這次將Uni Girls帶進西武巨蛋，之後教練、球員間也可望彼此交流，或是進行「雙獅交流賽」。

西武上週舉行兩天「統一獅日」，獅領隊蘇泰安率4名Uni Girls前進巨蛋，受到球迷和媒體歡迎。「我看到好多穿著獅隊球衣的台灣球迷，Uni Girls在看台跳舞時，球迷都快把鐵絲網擠破了。」蘇泰安形容當時盛況，許多日本媒體都來訪問。

由於成效良好，獅隊和西武獅高層都已達成共識，未來將擴大交流，只是層面及執行方式等細節還要從長計議。

可確定的是，往後雙獅不只有啦啦隊和吉祥物的相互交流，球員和教練間也會交流，「以後我們的球員、教練可去日本受訓，他們也可到台灣來參加秋訓或春訓。」

雙獅是否會透過比賽交流，蘇泰安也知道這會是球迷最期待的，他認為一切可以期待，只是最快也是明年，還需要討論。